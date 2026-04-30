《駐京專電》民航局：無人機實名登記和激活要求5月1日起全國實施

中國民航局發布的強制性國家標準《民用無人駕駛航空器實名登記和激活要求》將於5月1日起正式實施，旨在將「實名登記激活」要求落到實處，構建覆蓋全生命周期的可追溯管理體系，為公共安全、空域秩序及個人權益提供基礎保障。



適用範圍方面，凡在室外從事飛行活動的民用無人駕駛航空器，無論其用途、來源或所有權狀態，均必須遵循標準關於實名登記與激活的全部要求。標準平等適用於所有符合適用條件的民用無人駕駛航空器，不因其生產來源或獲取方式不同而有所區別。



*北京全市禁出租或售賣無人機，飛無人機必須先獲批*



另外，5月1日開始，北京市無人駕駛航空器管理規定將正式執行（《北京市無人駕駛航空器管理規定》）。北京全域被劃定為無人機管制空域。這意味著在全市16個區的任何室外場所飛行無人機，都必須提前申請並獲得批准，不存在可以隨便飛的角落。違規黑飛不僅會被沒收設備和罰款，引發事故的責任人將面臨拘留甚至刑拘。



新規並明確嚴禁在北京市區域內銷售或租賃無人機及核心部件。任何單位和個人不得向北京區域內的對象提供整機或飛控、電池、電機等關鍵零部件。違規者不僅會被沒收設備，個人還將面臨最高5000元人民幣的罰款，單位最高可罰1萬元人民幣。



*大疆全北京門店今日傍晚起不再賣無人機*



行業龍頭大疆創新在北京所有門店已啟動產品下架流程。據《界面新聞》，今日下午4點後，全北京門店將不再銷售大疆無人機產品。5月1日後，用戶若在線上平台購買大疆無人機，需寄往北京之外的地址。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明30日北京專電》