《中國要聞》國內首條跨渤海無人機物流航線通航，單程340公里僅需2小時

國內首條跨渤海無人機物流航線29日通航，這條航線往返大連、青島兩個城市。這條航線大幅縮短兩地物流時間。工信部相關負責人表示，這是中國以場景應用為牽引，加快低空裝備產業創新發展的重要突破。大連往返青島的無人機低空物流航線，採用的這款大型固定翼無人機，最大起飛重量5.25噸，單程340公里，飛行時間約2個小時。
《經濟通通訊社30日專訊》
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30/04/2026 08:57
國內首條跨渤海無人機物流航線29日通航，這條航線往返大連、青島兩個城市。這條航線大幅縮短兩地物流時間。工信部相關負責人表示，這是中國以場景應用為牽引，加快低空裝備產業創新發展的重要突破。大連往返青島的無人機低空物流航線，採用的這款大型固定翼無人機，最大起飛重量5.25噸，單程340公里，飛行時間約2個小時。
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