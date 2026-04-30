俞敏洪回應獲授180萬股：東方甄選成立後沒領過一分錢工資

東方甄選(01797)近日向302名員工授出1930.14萬股股份獎勵，佔已發行總股本1.82%，按每股28.44港元計，總市值約5.49億港元。其中，執行董事俞敏洪獲授180萬股。



俞敏洪今日在社交平台回應稱，股權授予對於上市公司來說，是一件很正常的事情，這是對於員工的重要激勵手段。他表示，東方甄選每三年授予一次，這次總股權數1930萬股左右，分三年執行，每年643萬股左右，分配到300位左右的員工和管理者手中。這一次的股權分配，旨在激勵更多的員工參與東方甄選發展的努力。



對於自己被授予的每年60萬股，俞敏洪表示：「最初我明確向管理層和董事會表示，我不要股權。從東方甄選成立到今天，我沒有領過一分錢工資。但董事會代表股東表示，如果沒有股權激勵，我為東方甄選做出的努力是不對等的。」所以他最後答應領取股權。



俞敏洪強調，未來股權兌現後，得到的現金在完成相應的納稅義務後，會把全部現金用在三個方面：一是設立董事長獎勵基金，獎勵為東方甄選做出傑出貢獻的員工；二是捐獻給新東方基金會，全部用於支持農村中小學生；三是捐獻一部分給北大，幫助來自農村的北大學生。

《經濟通通訊社30日專訊》