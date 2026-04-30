《中澳關係》中澳外長會晤，王毅籲擴大合作領域共同維護產供鏈穩定

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中國外交部長王毅周三（29日）在北京與澳洲外長黃英賢舉行第八輪中澳外交與戰略對話，還就中東局勢等問題交換意見。王毅表示，當前國際形勢變亂交織，不穩定不確定因素空前上升。中方願同澳洲一道落實好兩國領導人重要共識，加強溝通協調，深化互利合作，鞏固兩國關係向好勢頭。



王毅強調，世界正經歷百年未有之大變局，單邊主義、霸權主義抬頭；中澳應該共同維護全球自由貿易體系和產供鏈穩定暢通，為熱點問題的政治解決發揮建設性作用，推動構建更加公正合理的全球治理體系。



王毅說，兩國政府要多做有利於增進相互了解的事情，希望澳方切實保障中方人員安全和合法權益。中國與太平洋島國的友好合作堅持相互尊重、平等相待，致力於促進島國發展，不針對第三方，澳方應客觀理性看待。



王毅並強調中國在台灣問題上的立場，稱絕不允許任何人把台灣從中國分裂出去。維護台灣和平穩定的關鍵在於堅決反對「台獨」。



*黃英賢：中國同意在航空燃油領域開展合作*



黃英賢稱，澳方致力於發展對華關係，願同中方坦誠溝通、增進了解、加強合作、妥處分歧。澳方堅持一個中國政策，不支持台獨，希望台灣問題得到和平解決。澳中經濟高度互補，密切經貿等各領域合作有利於各自國家發展，符合雙方共同利益。太平洋島國不是任何國家的後院，澳方不排斥任何國家為島國發展開展合作。



稍早黃英賢對記者表示，中國政府已同意與澳洲企業在航空燃油運輸方面開展合作，這暗示中方可能放鬆因伊朗戰爭引發的供應中斷而實施的出口限制。

《經濟通通訊社30日專訊》