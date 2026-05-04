《駐京專電》李強廣西調研：加快推進水網建設，全面提升綜合效益

國務院總理李強4月29日至5月1日在廣西調研。他強調，加快構建國家水網主骨架，統籌規劃建設各級水網工程，強化水資源綜合利用，為經濟社會發展提供基礎支撐和重要保障。



*推進水利基礎設施更新和數智化改造*



在南寧市，李強先後來到郁江老口水利樞紐、江北中堤水毀段應急搶險工程，考察廣西防洪工程體系和水利樞紐建設運行，察看邕江兩岸綜合整治工作，聽取廣西水網規劃建設情況匯報。李強指出，要錨定「系統完備、安全可靠，集約高效、綠色智能，循環通暢、調控有序」的目標，加快推進水網建設，統籌存量和增量，加強互聯互通，推進水利基礎設施更新和數智化改造，著力提升網絡效益。廣西水系發達，要認真落實國家水網規劃，實施好各級水網工程，積極探索形成更多好經驗好做法。



在欽州市，李強來到平陸運河馬道樞紐，聽取運河建設情況介紹，察看施工現場。李強指出，平陸運河是西部陸海新通道的骨幹工程，對實現江海連通、陸海聯動具有重要作用。要高標準、高質量做好運河和大型樞紐建設，確保如期順利通航，努力打造經得起檢驗的示範工程。



在北海市，李強來到金海灣紅樹林生態保護區，細致詢問廣西海堤規劃建設和紅樹林保護情況。他指出，水生態保護是水網建設重要內容，要堅持系統治理、綜合治理、源頭治理，加強紅樹林濕地、濱海濕地等保護和修復。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》