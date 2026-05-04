【ＡＩ】中國AI大模型周調用量再超美國，騰訊混元Hy3 preview登頂

據《每日經濟新聞》根據OpenRouter最新數據測算，上周（4月27日至5月3日）全球AI大模型總調用量為23.9萬億Token，較此前一周增長8.6%，連續兩周上漲。其中，中國AI大模型的周調用量上升至7.942萬億Token，環比增長81.7%；美國AI大模型周調用量為3.258萬億Token，環比下滑34.6%。時隔兩周，中國AI大模型周調用量再次超越美國。



*DeepSeek新模型首登榜單排前十*



上周，全球調用量排名前三中，前兩款均為中國AI大模型。其中，騰訊(00700)旗下的混元Hy3 preview (free)位居榜首，周調用量達3.03萬億Token，環比增長799%；Kimi K2.6排名第二，周調用量達1.28萬億Token，環比增長15%。



DeepSeek-V4-Flash首次登上榜單，排名第九，周調用量達0.704萬億Token，環比增長344%。DeepSeek此前連續兩日宣布降價，最新調價後，DeepSeek-V4-Flash每百萬tokens輸入緩存命中價格為0.02元人民幣，DeepSeek-V4-Pro為0.025元人民幣。

《經濟通通訊社4日專訊》