【ＡＩ】湖南廣電新聞報道啟用AI主播，網絡投票近半數認為「真人不可替代」

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繼直播和短視頻出現AI主播後，最近湖南廣電也開始用AI報電視新聞，引發網民關注。據內媒報道，湖南經視《經視新聞》今年5月起正式啟用AI主播「聲聲」和「雙雙」，在一些資訊簡報、天氣預報等欄目中應用，播出畫面的右上角全程標註「AI生成」字樣。



網民感慨AI技術進步的同時，也對AI替代電視新聞主播產生焦慮，認為AI主播缺少真情實感，沒有真人的溫度。在《新浪科技》一項微博投票中，39.3%的網民認為效率為重，AI技術能極大降低成本；同時有45.9%網民認為真人不可替代，新聞需要真情實感；另外還有近14.8%的網民保持中立，觀望技術發展。



另據《新浪財經》報道，一位業內人士表示，不支持湖南廣電帶頭做此「創新」，反對公共主流媒體的新聞創作工作過度AI化。「在當前公眾對AI與人爭奪工作崗位充滿憂慮的時候，湖南廣電的這種示範我認為尤其值得謹慎」。



*旗上兩上市公司首季淨利暴跌*



報道指出，湖南廣電積極推進AI播報背後，可能有著降本增效的考量。其旗下兩家上市公司芒果超媒(深:300413)和電廣傳媒(深:000917)在今年首季雙雙淨利潤大跌，其中電廣傳媒首季扣非淨利潤更是同比暴跌6539.19%。



財報顯示，芒果超媒2025年營收138.13億元（人民幣．下同），同比下降1.89%；歸母淨利潤12.27億元，同比下滑10.06%；扣非淨利潤11.52億元，同比下降29.93%。今年首季，芒果超媒營收30.84億元，同比增長6.35%；歸母淨利潤達1.99億元，同比下降47.37%。



至於電廣傳媒，今年首季營業總收入10.77億元，同比增長16.73%；歸母淨利潤為虧損9264.85萬元，上年同期為盈利301.52萬元，同比暴跌3172.74%；扣非淨利潤為虧損9169.87萬元，上年同期為盈利142.41萬元，同比暴跌6539.19%。對於利潤暴跌，電廣傳媒稱，受二級市場股票價格短期波動影響，公司持有的交易性金融資產公允價值下降，對當期公司利潤造成較大不利影響。

《經濟通通訊社4日專訊》