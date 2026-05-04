中金公司(03908)上限發行公司債券籌獲30億人幣，票息最低1.61%

中金公司(03908)(滬:601995)公布，2026年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）的最終發行金額30億元（人民幣．下同），為規劃上限金額。



該集團指，債券品種一發行規模為6億元，票面利率1.61%，超額認購4.6倍；品種二規模為24億元，票面利率1.72%，超額認購2.52倍。債券承銷機構的關聯方參與認購債券合共3.2億元。

《經濟通通訊社4日專訊》