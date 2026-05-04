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AH股新聞

04/05/2026 08:53

寧德時代(03750)發行第二期綠色科創債券籌獲50億人幣，利率1.57%

　　寧德時代(03750)(深:300750)公布，發行2026年度第二期綠色科技創新債券，發行總額為50億元人民幣，募集資金已於4月30日（上周四）到帳。

　　該集團指，債券發行利率1.57%，債券期限為3+2年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資人回售選擇權，信用評級機構聯合資信評估給予主體信用評級為「AAA」，債券無評級，簿記管理人及主承銷商為招商銀行。
《經濟通通訊社4日專訊》

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