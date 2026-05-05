《駐京專電》湖南瀏陽市煙花廠爆炸3死25傷，習近平稱要盡快查明事故

5月4日16時43分左右，湖南省瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸。事故發生後，當地應急、消防救援力量緊急趕赴現場開展救援。截至5月4日19時，事故已致3人死亡，25人受傷（其中2人重傷）。現場圖片顯示，百米高的灰白色煙柱直衝天空，救援仍在進行。



事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，要抓緊搜尋失聯人員，全力救治傷員，妥善做好善後等工作。要盡快查明事故原因，嚴肅追責。



習近平強調，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，盯緊壓實安全生產責任，抓好重點行業領域風險隱患排查整治，加強公共安全管理，確保人民群眾生命財產安全。



*李強：全力救治傷員，科學組織搜救*



國務院總理李強指出，要抓緊核清人數，全力救治傷員，科學組織搜救，嚴防次生災害，妥善做好善後工作。同時，盡快查明事故原因，依法依規嚴肅處理。當前正值勞動節假期，國務院安委辦要督促各地引以為戒，進一步加強重點行業領域安全生產工作，嚴防重特大事故發生。



根據習近平重要指示和李強要求，應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。湖南省已組織力量全力做好傷員救治和現場處置等工作。目前，各項工作正在進行中。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明5日北京專電》