《以舊換新》今年消費品以舊換新已帶動超6193億元銷售額，惠及近8500萬人次

據《央視財經》報道，商務大數據顯示，截至5月2日，今年消費品以舊換新已惠及8427.4萬人次，帶動銷售額6193.6億元人民幣。隨著以舊換新政策進一步加力擴圍，5月1日起，上海、湖北、重慶等地已同步實施自主品類補貼，在國家10類產品基礎上，新增智能家居、適老化等產品類別。
《經濟通通訊社5日專訊》
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05/05/2026 17:14
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