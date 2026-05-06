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06/05/2026 09:26

《Ａ股異動》大唐發電A漲停，現報4.58元人幣

　　大唐發電A股(滬:601991)現漲停，報4.58元（人民幣．下同），升10.1%，最低價4.58元；成交2875萬股，成交金額1.32億元；換手率0.2%。

　　大唐發電H股(00991)升0.3%，報2.9港元，最高價2.9港元，最低價2.9港元；成交356.4萬股，成交金額1034萬港元。大唐發電A股較H股呈80.3%溢價。
《經濟通通訊社6日專訊》

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