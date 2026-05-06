《駐京專電》北京「五一」樓市熱度升溫，二手房成交量同比大增72%

今年「五一」假期，北京樓市熱度不減。合碩機構首席分析師郭毅接受《證券時報》採訪表示，新房項目普遍出現客戶量激增；二手房方面，5月1日至4日成交套數同比大增72%，市場表現強勁。整體來看，新房與二手房均延續了「小陽春」以來的復蘇態勢，假期市場呈現積極回暖格局。



*4月二手房網簽量17893套創新五年新高*



北京市住建委官網數據顯示，今年4月，北京全市二手住宅網簽量為17893套，同比增長14.9%，交易規模創近五年來新高；新房共成交近4000套，成交規模同比、環比分別增長20%和17%。



從成交價格來看，北京鏈家研究院分析師高原介紹，4月北京二手房交易價格環比上漲1%，今年以來累計上漲4%，市場價格呈現溫和上行態勢。她分析指出，4月改善型家庭開始入市，120平方米以上戶型及中等以上價位住房的成交佔比分別提升1.6%和1.4%。「在實際需求與成交結構變化的共同作用下，4月交易價格延續上漲態勢。」



新房方面，高原認為，3月下旬以來，新房銷量顯著提升。在單月成交近4000套帶動下，全市新房可售庫存同比下降6%，市場整體處於較為良性的運行狀態。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》