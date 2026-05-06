《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|8351.13
|瀾起科技
|(688008)
|3822.27
|海光信息
|(688041)
|3114.83
|紫金礦業
|(601899)
|2875.98
|中微公司
|(688012)
|2487.14
|芯原股份
|(688521)
|2211.04
|亨通光電
|(600487)
|1934.93
|生益科技
|(600183)
|1720.90
|源杰科技
|(688498)
|1671.75
|藥明康德
|(603259)
|1603.85
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|10595.95
|中際旭創
|(300308)
|5737.99
|北方華創
|(002371)
|3770.55
|天孚通信
|(300394)
|3173.78
|立訊精密
|(002475)
|3114.74
|新易盛
|(300502)
|2828.18
|東山精密
|(002384)
|2674.01
|勝宏科技
|(300476)
|2496.79
|滬電股份
|(002463)
|2125.68
|陽光電源
|(300274)
|2041.51
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》
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