《鍾之日記》芯片內房落鑊，港股返二萬六

5月6日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美伊繼續維持停火協議，美股隔晚造好，其中納指與標指齊破頂。港股今日高開過百點，重上兩萬六關口。A股五一假期後復市造好，帶動港股向上，芯片、內房表現強勢。恒指全日收報26213，升315點或1.2%，主板成交錄得逾3047億元。



*滬指收升1.17%，兩市成交達3.2萬億*



A股五一小長假後首個交易日表現亮眼，滬綜指收漲1.17%，報4160.17點，創兩個月收盤高位；深成指揚2.33%，創業板指更漲2.75%。成交放量，滬深兩市全日交易額達3.2萬億元人民幣，較上個交易日大增17.7%，為今年1月29日以來高位。



分析人士認為，人工智能板塊的景氣度較高，流動性相對比較充裕，而地緣風險相對可控，風險偏好顯著回升，多重共振下科技股帶領市場走強。今日半導體板塊收升5.5%，存儲芯片領漲，江波龍(深:301308)升停，佰維存儲(滬:688525)彈17.4%。今日全球存儲巨頭三星電子和SK海力士股價齊創新高。另外，隔夜美股市場存儲四巨頭美光科技、閃迪、西部數據、希捷科技齊創歷史新高。



分析稱，外部局勢已出現明顯緩和跡象，美國和伊朗方面都釋放出了避免衝突升級的信號，就此節前最主要的系統性風險已經基本解除，後續只要不再激發衝突，對A股的負面影響就相對有限。



此外，中國外交部長王毅今日在北京同伊朗外長阿拉格齊會談。阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，稱伊方將通過和平談判方式，尋求全面、永久的解決方案；又指當前可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題。



*五一成交回暖，內房股受帶動*



據《澎湃》報道，今年的五一小長假成為近年內地樓市熱度最高的假期之一。在多地樓市新政密集落地疊加市場信心持續修復的作用下，全國多個熱點城市看房、成交全線走高。中原地產研究院統計數據顯示，五一假期期間，一線城市二手房成交同比上漲了40%，二線城市成交量同比上漲接近20%。



多地樓市在新政落地後成交回暖，激勵內房股上漲，越秀地產(00123)飆8%，建發國際(01908)升7.3%，中國海外(00688)升7%，華潤置地(01109)及保利置業(00119)收高6.7%，龍湖(00960)揚4.7%。



深圳趕在節前官宣進一步放開核心區限購，對南山、福田等區域帶動明顯。樂有家門店數據統計，5月1-4日，南山一手住宅簽約量同比上漲106%，二手住宅簽約量同比上漲83%，福田、寶安也都呈現明顯增長。



廣州同步加碼樓市支持力度，上調公積金最高貸款額度至360萬元人民幣，落地賣舊買新購房補貼。據貝殼對外披露的數據，其於4月27日-5月5日開啟「惠聚五一廣州貝殼新房節」活動，截至5月4日21時，該平台累計成交新房1078套。



分析師指出，今年五一內地樓市的表現是政策鬆綁、存量需求釋放、市場預期改善三方共振的結果，標誌著樓市正式走出築底階段，進入溫和復甦周期。後市方面，5-6月樓市將延續五一熱度，二手房流動性保持高位，改善需求集中釋放。



*油價高位回吐，民航股反彈*



中東局勢暫緩，美國總統特朗普日前發文稱，結束美伊戰爭的最終協議已取得「重大進展」，雙方大致維持停火協議。國際油價高位大幅回吐，美國WTI原油期貨一度跌破100美元大關，已連跌兩日。



受油價回落消息提振，民航股集體反彈，國泰航空(00293)漲3.1%，報12.09元；南方航空(01055)漲2.2%，報4.16元；東方航空(00670)升1.7%，報4.09元；中國國航(00753)升1.4%，報5元。



內地剛剛過去的五一假期，民航客流保持高位運行。據中國民航局披露的數據，假期期間，全國民航累計運輸旅客1054萬人次，日均211萬人次；航班正常率達97.2%，同比增長7.2個百分點。



此外，今年一季度，內地七大上市航企全部實現盈利，合計歸母淨利潤超過80億元人民幣。其中，中國國航淨利潤錄得17.14億元人民幣，同比增長183.86%；東方航空和南方航空均實現同比扭虧為盈，分別錄得16.33億元人民幣及14.81億元人民幣。



中信證券研報指出，受高油價減班和需求前置影響，五一民航旅客發送量同比降5.3%，惟一季度航企利潤端符合預期，現階段只待油價企穩。該機構並指，在航油價格及供應擾動衝擊下，中方航企對抗短期擾動更具韌性，建議關注中方航企在歐洲及東南亞航線市佔率的進一步提升，以及中期內地民航業格局的潛在新變量。



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