小米成立科技新公司，含電池製造業務

企查查APP顯示，北京小米景旭科技有限公司近日成立，經營範圍包含：電機製造；電池製造；電動機製造；發電機及發電機組製造；汽車零部件及配件製造等。企查查股權穿透顯示，該公司由小米通訊技術有限公司間接全資持股。

《經濟通通訊社6日專訊》