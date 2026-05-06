  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

06/05/2026 10:49

小米成立科技新公司，含電池製造業務

　　企查查APP顯示，北京小米景旭科技有限公司近日成立，經營範圍包含：電機製造；電池製造；電動機製造；發電機及發電機組製造；汽車零部件及配件製造等。企查查股權穿透顯示，該公司由小米通訊技術有限公司間接全資持股。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】特朗普料本月中訪華並與習近平會面，你認為中美元首會面後，兩國關係會否改善？習特會是否有助穩定全球局勢？ ► 立即投票

上一篇新聞︰06/05/2026 10:53  《Ａ股焦點》聞泰科技復牌跌停，股票被實施退市風險警示

下一篇新聞︰06/05/2026 10:47  《Ａ股焦點》50家上市券商去年全部實現盈利，A場券商股集體走強

其他
More

06/05/2026 11:22  《Ａ股焦點》今年五一檔票房7.58億，影視股暫升多跌少

06/05/2026 11:19  《行業數據》美團：五一假期中長線出行訂單佔比近半，小城縣域遊升溫

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火68天，北京提高斡旋態勢，伊朗外長開戰...

06/05/2026 09:21

中東戰火

油價暴漲，恐重塑民航格局

05/05/2026 17:17

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區