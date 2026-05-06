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06/05/2026 16:34

【中東戰火】中國外交部敦促美伊盡早全面止戰，緩解霍爾木茲海峽局勢緊張

　　中國外交部網站發文稱，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在北京同伊朗外長阿拉格齊舉行會談。阿拉格齊通報了伊美談判最新情況及伊方下步考慮，表示當前可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題，並指伊方將通過和平談判方式，尋求全面、永久的解決方案。王毅則稱，關於海峽問題，國際社會對恢復海峽正常安全通行有共同關切，中方希望當事方盡快回應國際社會的強烈呼聲。

　　中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上被問及阿拉格齊訪華及美伊戰事等問題。林劍指，王毅與阿拉格齊在會談中就雙邊關係和共同關心的地區問題深入交換了意見。林劍強調，只有盡早實現全面止戰，才能為緩解霍爾木茲海峽局勢緊張創造必要條件。海峽沿岸國的主權安全和領土完整應得到尊重，地區國家的合理關切應得到重視，國際社會的正當利益也應該得到維護。

　　對於美方有官員要求中方支持美方在霍爾木茲海峽的行動，林劍指出，中方對海峽局勢的立場很明確，就是希望相關各方審慎行事，避免局勢升級，通過對話化解爭端，早日恢復海峽的和平安寧。中方將為推動海峽局勢的降溫繼續作出努力，也將繼續全力維護中資船舶和中國籍船員的安全。
《經濟通通訊社6日專訊》

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