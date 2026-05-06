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AH股新聞

06/05/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升1.3%，創業板飆3.3%，存儲芯片大漲

　　滬深股市節後彈升，滬綜指半日揚1.27%報4164.42點，深成指漲2.57%，創業板指飆3.29%；兩市半日成交額達20800億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2743億元或者15%。

　　盤面上，存儲芯片概念大漲5%。大普微(深:301666)及江波龍(深:301308)升20%封板，佰維存儲(滬:688525)飆近18%。全球存儲巨頭三星電子和SK海力士漲幅均超過10%，股價均創下歷史新高。蘋果與英特爾、三星磋商在美國生產芯片，費城半導體指數隔晚飆升至歷史新高%。

　　今年五一小長假期間，在多地樓市新政密集落地疊加市場信心持續修復的作用下，全國多個熱點城市看房、成交全線走高。地產股早盤上漲，三湘印象(深:000863)、金融街(深:000402)升停。中原地產研究院統計數據顯示，五一假期一線城市二手房成交同比上漲了40%，二線城市成交量同比漲近20%。

　　下跌方面，旅遊及酒店餐飲集體調整，錦江酒店(滬:600754)跌近5，黃山旅遊(滬:600054)跌約4%。
《經濟通通訊社6日專訊》

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