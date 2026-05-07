《神州頭條》財經報章頭版摘要：五一消費潛力釋放，相關行業銷售收入增14%

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



公募基金改革一周年：高質量發展初見成效

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2025年5月7日，中證監印發《推動公募基金高質量發展行動方案》。這標誌著，公募基金改革正式啟幕。截至2026年3月底，已註冊131隻新模式浮動費率基金，12家基金公司集中調整旗下195隻產品業績比較基准，公募基金管理規模增至37.5萬億元(人民幣．下同)。



國稅總局：「五一」假期消費相關行業銷售收入增長14.3%

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國家稅務總局5月6日發布的增值稅發票數據顯示，今年「五一」假期消費活力迸發，消費相關行業銷售收入同比增長14.3%，折射消費潛力進一步釋放。旅遊遊覽和娛樂服務銷售收入同比增長21.2%，其中與外出旅遊休閒關聯度較高的旅行社服務、休閒觀光活動同比分別增長23.8%、26.2%。



央行多措並舉呵護流動性

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人民銀行6日以固定利率、數量招標方式開展260億元7天期逆回購操作，操作利率為1.4%；同日，人民銀行開展3000億元3個月期買斷式逆回購操作。Wind數據顯示，當日有2929億元逆回購和8000億元3個月期買斷式逆回購到期，公開市場實現淨回籠7669億元。





《上海證券報》



「六張網」折射中國投資「質變」

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4月28日召開的中央政治局會議指出，加強水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網等規劃建設。國家發改委投資研究所研究員吳亞平表示：「六張網」是現代化基礎設施體系的重要組成部分，其中，地下管網預計每年有1萬多億元投資需求。



國內首個衛星物聯網業務商用試驗企業獲批

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工信部近日批復北京國電高科科技有限公司（簡稱「國電高科」）開展衛星物聯網業務商用試驗，試驗期為兩年。在此期間，國電高科可依法試點經營衛星物聯網業務，為用戶提供廣覆蓋、低功耗、高可靠的物聯網連接服務，在海洋漁業、能源水利、交通物流等領域實現全天候、智能化數據採集與遠程控制。



東方證券合併重組上海證券預案出爐，上海國資券商整合迎來新進展

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5月6日晚間，東方證券發布公告稱，公司擬通過發行A股股份及支付現金的方式購買上海證券有限責任公司100%股權。公司A股股票將於2026年5月7日開市起復牌。





《證券時報》



5500多家企業答卷，解碼中國經濟「密鑰」

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2025年A股上市公司年報披露收官，超5500家企業交出年度答卷，共實現總營收近73萬億元、淨利潤近5.4萬億元；2026年一季度，上市公司延續良好態勢，業績增速進一步抬升。這一系列硬核數據，正是解碼中國經濟「密鑰」的重要樣本，充分彰顯中國經濟發展韌性。



A股5月「開門紅」，科技敘事激活市場情緒

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「五一」假期後首個交易日，A股市場整體大幅上漲，其中科技類股票漲幅可觀--科技敘事激活市場情緒，賺錢效應顯著，國產半導體和芯片類相關股票表現尤為突出。當天上證指數和深證成指分別上漲1.17%和2.33%，反映科創板上市公司證券整體表現的科創綜指則大漲3.75%，盤中一度暴漲逾5%，創出該指數發布以來歷史新高。



「五一」消費潛力釋放，相關行業銷售收入增長14.3%

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5月6日，國家稅務總局發布的增值稅發票數據顯示，「五一」假期消費活力迸發，消費相關行業銷售收入同比增長14.3%，反映消費潛力進一步釋放。從數據上看，「五一」假期，旅遊消費市場活躍，旅遊遊覽和娛樂服務銷售收入同比增長21.2%。