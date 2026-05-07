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07/05/2026 17:23

《打擊貪腐》安徽省政協原副主席周喜安受賄逾1.34億元，一審被判死緩

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 周喜安受賄1.34億人民幣判死緩
▷ 利用巴中市長等職務便利謀利
▷ 漳州中院判沒收財產追繳贓款

　　安徽省政協原黨組成員、副主席周喜安受賄一案，今日在福建省漳州市中級人民法院公開宣判。法院以受賄罪判處被告人周喜安死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；將追繳在案的周喜安受賄所得財物及其孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

　　經審理查明：2012年至2025年，被告人周喜安利用擔任四川省巴中市市長、四川省資陽市委書記、安徽省副省長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人，在工程承攬、資金撥付和用地審批等事項上提供幫助，非法收受財物，共計折合逾1.34億餘元人民幣。

　　漳州市中級人民法院認為，周喜安的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。鑒於其受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及其孳息大部分已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

　　公開簡歷顯示，周喜安出生於1963年8月，河南新野人，經濟學博士；早年在國家計委政策研究室、政策法規司，國家發改委政策研究室，國家能源領導小組辦公室，國家能源局等工作，官至正司長級；2010年11月起到地方任職，先後出任四川巴中市市長、資陽市委書記，2018年轉至安徽出任副省長，2023年1月任安徽省政協副主席，至2025年2月落馬，同年7月底被「雙開」，所涉問題包括「利用職權為親屬和身邊工作人員謀取利益」、「干預和插手市場經濟活動」、「大搞權錢交易」等。
《經濟通通訊社7日專訊》

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