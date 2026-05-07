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AH股新聞

07/05/2026 11:59

《神州金融》內地多家銀行據報收緊零售信貸審批權限，以防範風險

　　據《財聯社》報道，從多家銀行了解到，儘管政策層面對於鼓勵消費信號不斷，但出於控制風險的考量，實操中零售信貸的把控仍在趨於審慎。有銀行將部分核心省會級城市支行的個貸審批權限全面上收至分行，也有銀行對個貸風控模型部分參數做了調整。

　　報道指出，銀行收緊零售信貸，與「貸款重組」、「貸款包裝」等行業亂象密切相關。有國有大行人士表示，銀行持續收緊零售信貸，主要出於防範風險的要求。從過往的經驗來看，凡經貸款中介包裝的信貸審批，往往最終為銀行埋下風險隱患，因此該行已全面抵制貸款中介參與，並對基層人員作出嚴格要求。

*銀行零售貸款持續下滑*

　　最新披露的一季報數據顯示，多家上市銀行的零售貸款持續下滑。被稱為「零售之王」的招商銀行(03968)(滬:600036)，今年一季度的零售貸款為36830.4億元（人民幣．下同），較上年末減少371.51億元，降幅1%。有上市城商行人士坦言，零售業務萎縮主要由於信貸需求不足，以及過去數年零售信貸風險的持續累積，惟這並不意味著銀行不再重視零售業務，而是在貸款投放時更重視公積金、職業等背景，向優質客戶多做投放。

　　中國人民銀行數據亦印證上述趨勢。2026年一季度末，不含個人住房貸款的消費性貸款餘額20.97萬億元，同比下降0.2%，一季度減少2010億元。
《經濟通通訊社7日專訊》

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