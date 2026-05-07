《中國要聞》海南出台18條措施發展旅居養老，推銀髮遊路線及醫養結合服務等

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海南省人民政府今日印發《關於推動旅居養老高質量發展的若干措施》，從豐富服務供給、提升服務質量等方面推出18條措施，促進銀髮經濟發展，助力國際旅遊消費中心建設。



《措施》提出，加強旅遊開發，依託「濱海度假遊、熱帶雨林遊、環島公路遊、生態康養遊、航天研學遊、民族民俗遊、紅色文化遊」等旅遊產品，推出一批適合老年人的主題旅居套餐、精品路線，探索發展定制化的「懷舊遊」「家庭遊」等特色旅遊線路產品。



在醫養結合方面，《措施》推動醫療機構與養老機構簽約合作，依托現有基層醫療衛生機構，提供常見病診療、健康監測、用藥指導等服務；依托海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區發展醫療旅居產業。鼓勵養老服務機構提供長期護理服務，鼓勵省外長居海南的旅居人群（除退休職工外）在當地參加城鄉居民基本醫保及長期護理保險。



*引導金融機構為旅居養老產業提供信貸支持*



金融支持方面，《措施》提出發揮省級融資擔保風險補償資金池作用，引導金融機構加大對旅居養老市場主體的信貸支持，落實稅費優惠政策，培育專業化、連鎖化、品牌化的旅居養老服務機構。



《措施》同時強調加強風險防範。加強對非法集資、詐騙等違法行為的風險排查、監測預警和集中整治，嚴厲打擊假借旅居養老名義開展的損害老年人利益的行為，以及以免費或低價旅遊為名誘騙老年人購物等侵權行為。加強對醫療機構及醫養結合機構中內設醫療機構的執業活動和醫療服務質量的監督管理，防範醫療風險。

《經濟通通訊社7日專訊》