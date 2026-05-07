【大國博弈】中企起訴摩根大通和花旗提前扣押匯款，收款中資公司其後遭美制裁

據《彭博》報道，摩根大通和花旗集團遭一間中國能源公司起訴，被控沒有完成向一家後來遭美國制裁中資公司的匯款。



報道稱，海越能源集團股份有限公司今年2月在上海一家法院起訴花旗銀行，指控該行未能完成一筆於2023年7月發起的2700萬美元轉帳。收款方中國中油股份有限公司（China Oil and Petroleum Co. Ltd）報告稱從未收到這筆款項。早在2024年5月，花旗告知海越能源，這筆資金已「釋放」給美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)。



*海越能源指控銀行早於制裁指令前凍結資金*



今年3月份於北京提起的另一宗訴訟中，海越能源起訴摩根大通銀行，指控其未能完成向同一收款人約1347萬美元的匯款。海越能源稱，摩根大通銀行於2024年5月31日發出SWIFT電文，稱已根據OFAC的指令凍結了該筆資金。



海越能源的部分論點基於資金凍結的時間點。雖然中國中油在2024年2月被列入OFAC的特別指定國民清單，並指控為伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅的幌子公司，但是匯款被截留發生在2023年年中。



海越能源認為，提前凍結其資金沒有任何依據，兩家銀行遵守美國指令導致其遭受直接經濟損失，銀行應承擔相應責任。該公司向OFAC申請解除凍結，但未得到任何回應。

《經濟通通訊社7日專訊》