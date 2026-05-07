【ＡＩ】宇樹UniStore正式全面開放，為全球首個人形機器人任務動作應用商店

宇樹科技今日在微信公眾號宣布，全球首個人形機器人任務動作應用商店--宇樹UniStore官方共享應用平台正式全面開放。
宇樹表示，此舉開啟功能機到智能機質變新紀元；開發和下載使用機器人新應用，像手機App一樣簡單。
《經濟通通訊社7日專訊》
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07/05/2026 14:28
宇樹科技今日在微信公眾號宣布，全球首個人形機器人任務動作應用商店--宇樹UniStore官方共享應用平台正式全面開放。
宇樹表示，此舉開啟功能機到智能機質變新紀元；開發和下載使用機器人新應用，像手機App一樣簡單。
《經濟通通訊社7日專訊》
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