【外儲回升】中國4月外匯儲備升至3.41萬億美元，連續18個月增持黃金

人民銀行最新發布數據顯示，截至4月末，中國外匯儲備34105.47億美元，較3月末的33421.2億美元增加684.27億美元，增幅2%。中國外匯儲備在上月中斷連續七個月增勢，規模從2015年11月以來首次重上3.4萬億元關口的34278.07億美元，回落至33421.23億美元。



數據並顯示，4月末黃金儲備7464萬盎司，環比增加26萬盎司，為連續18個月擴大黃金儲備。

《經濟通通訊社7日專訊》