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AH股新聞

08/05/2026 17:39

《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
海光信息(688041)3845.83
瀾起科技(688008)2511.40
寒武紀(688256)2286.61
中天科技(600522)1916.19
亨通光電(600487)1809.05
兆易創新(603986)1538.20
長電科技(600584)1468.64
紫金礦業(601899)1451.48
中國船舶(600150)1291.88
芯原股份(688521)1261.11
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寧德時代(300750)6671.60
中際旭創(300308)2680.34
東山精密(002384)2412.09
勝宏科技(300476)2317.10
光迅科技(002281)2302.49
新易盛(300502)2203.39
立訊精密(002475)2128.50
天孚通信(300394)1985.86
陽光電源(300274)1595.99
大族激光(002008)1547.08

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》

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