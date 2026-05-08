龍源電力(00916)4月完成發電量按年下降0.8%

龍源電力(00916)(深:001289)2026年4月按合併報表口徑完成發電量約685.1萬兆瓦時，按年下降0.8%。4月風電發電量按年下降6.7%，太陽能發電量按年增長31.24%。
截至2026年4月30日，公司2026年累計完成發電量約2667.2萬兆瓦時，較2025年同期按年下降1.91%，其中風電按年下降7.16%，太陽能發電按年增長32.68%。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/05/2026 18:24
龍源電力(00916)(深:001289)2026年4月按合併報表口徑完成發電量約685.1萬兆瓦時，按年下降0.8%。4月風電發電量按年下降6.7%，太陽能發電量按年增長31.24%。
截至2026年4月30日，公司2026年累計完成發電量約2667.2萬兆瓦時，較2025年同期按年下降1.91%，其中風電按年下降7.16%，太陽能發電按年增長32.68%。
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