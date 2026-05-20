路透：巴西和澳洲請求中國增加配額允更多牛肉輸入

據《路透》引述知情人士透露，全球主要牛肉出口國巴西和澳洲正請求中國允許它們向中國出口更多牛肉，因為兩國2026年的相關牛肉配額即將用盡，不得不暫停出口。



中國是全球最大的牛肉進口國，貿易數據顯示，今年一季度從巴西進口了價值近30億美元的牛肉，從澳洲進口了近10億美元的牛肉。但中國為保護國內產業於去年12月推出配額制度，若按當前的速度，最早下月起將對來自這兩國的牛肉徵收55%的關稅，這將實質上阻斷貿易。



報道指，七位知情人士透露，巴西農業部長安德烈．德保拉和澳洲貿易部長法瑞爾(Don Farrell)本周均在中國，並利用與中方官員會晤的機會，爭取增加配額。部分消息人士稱，巴西和澳洲希望中國將其他國家未使用的出口配額重新分配給它們。



兩位知情人士稱，澳洲官員還與中國方面討論了將帶骨肉和冷藏肉排除在配額之外的可能性，此舉將有助於增加整體出口量。



中國商務部去年12月底宣布，自2026年1月1日起至2028年12月31日，以「國別配額及配額外加徵關稅」形式對進口牛肉採取保障措施，期間按固定時間間隔逐步放寬。在2026年、2027年、2028年，巴西獲得的配額分別為110.6萬噸、112.8萬噸、115.1萬噸，澳洲獲得的配額分別為20.5萬噸、20.9萬噸、21.3萬噸，超出配額的進口牛肉將被徵收55%關稅。

《經濟通通訊社20日專訊》