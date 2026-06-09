【習金會】習近平夫婦平壤出席小範圍午宴後，圓滿結束訪朝行程回到北京

國家主席習近平和夫人彭麗媛今日中午在平壤錦繡山迎賓館出席朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩和夫人李雪主舉行的小範圍午宴，之後圓滿結束對朝鮮國事訪問，離開平壤。金正恩夫婦到機場送行，為習近平夫婦舉行隆重的歡送儀式。下午4時許，習近平回到北京。



*習近平：此訪令中朝未來發展方向更加明確清晰*



在小範圍午宴期間，習近平感謝金正恩為此訪所作精心周到安排，表示通過此訪，更加感受到朝鮮黨、政府和人民對中國黨、政府和人民的熱情和友誼，又指他同金正恩就發展新時代中朝關係達成了重要共識，並就維護地區和世界和平穩定深入交換意見。中朝雙方相互理解更加深刻全面，未來發展方向更加明確清晰。願同金正恩一道，共同引領中朝關係實現更大發展，為兩國社會主義事業注入新的強勁動力。



*金正恩：願認真落實好此訪達成的重要共識，推動朝中關係更進一步*



金正恩則表示，習近平此訪取得圓滿成功，向世界傳遞了朝中進一步加強友好合作的積極信息，受到各方高度關注。此訪對兩國關係和本地區未來發展具有極其重要的意義。朝方願認真落實好此訪達成的重要共識，促進兩國合作取得新的切實成果，推動朝中關係百尺竿頭更進一步。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》