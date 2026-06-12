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12/06/2026 18:15

《中國監管》市監總局規範廣告引證內容，不得用「最高級」「最佳」等用語

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免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 市監總局發布《廣告引證內容執法指南》
▷ 禁用「最高級」「最佳」「第一」等絕對化用語
▷ 禁止廣告以縮小字體等方式限縮商品關鍵信息

　　國家市場監管總局聚焦商業廣告引證內容，出台《廣告引證內容執法指南》（以下簡稱《指南》），旨在進一步完善廣告監管制度體系，規範市場監管部門廣告引證內容監管工作，幫助廣告活動主體提升廣告引證內容合規能力。

　　《指南》明確，「廣告引證內容」、「引證廣告」等概念及其應當遵守的一般性原則，強調廣告主依法應當對引證內容等廣告內容的真實性、準確性、合法性負責，並依法承擔舉證責任。在引證廣告中使用「最高級」、「最佳」，或者銷量、銷售額、市場佔有率「第一」等用語進行宣傳的，不屬於《廣告絕對化用語執法指南》第六條第六項規定的豁免情形（在限定具體時間、地域等條件的情況下，表述時空順序客觀情況或者宣傳產品銷量、銷售額、市場佔有率等事實信息的）。

　　不獲豁免的情形包括：（一）「最高級」、「最佳」、「第一」等用語所指向的地域小於省級行政區域的；（二）「最高級」、「最佳」、「第一」等用語所指向的商品所屬行業或者領域小於《國民經濟行業分類》等國家標準、行業標準規定的行業分類的；（三）「最高級」、「最佳」、「第一」等用語所指向的商品無專有的產品或者服務國家標準、行業標準的；（四）其他不屬於《廣告絕對化用語執法指南》第六條第六項規定的豁免情形的。

　　此前多地市場監管部門已發布相關提示，嚴禁使用「國家級」、「最高級」、「最佳」、「第一」等絕對化用語，要求引用第三方數據需標明機構全稱、復現條件及截止日期。

*商品性能、規格等內容不能減小字號、改變字體*

　　另外，對於「大字吸睛，小字免責」的廣告，《指南》明確，引證廣告中含有商品的性能、功能、用途、規格、有效期限、優惠條件等內容的，不得利用減小字號、改變字體、使用與背景相近顏色文字等可能使消費者難以辨明的方式，對商品的性能、功能、用途、規格、有效期限、優惠條件等進行限縮，或者作出不符合科學常識、不利於消費者的解釋或者說明。

　　下一步，市監總局將指導地方市場監管部門，結合當前正在開展的廣告提示性用語亂象清理整治工作，進一步遏制「大字吸睛、小字免責」、「先射箭後畫靶」等違法廣告，緩解廣告主「營銷焦慮」，引導其主動擯棄「文字遊戲」式廣告，切實防範通過製造所謂「蘿蔔坑賽道冠軍」等手段加劇「內捲式」競爭。
《經濟通通訊社12日專訊》

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