《神州債市》彭博：十多家中資金融機構據報篩查信用債持倉，應對信評降級風險

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據《彭博》報道，中國監管層出手整治國內信用評級虛高問題，正在債券市場引發連鎖反應。內地多家基金、銀行等投資機構據悉近日已啟動信用債持倉 排查，以識別持倉債券發行主體的潛在評級下調風險。



報道引述知情人士稱，至少十餘家金融機構在密切跟蹤持倉標的在短期內是否出現評級下調或終止評級的情況；在完成獨立的信用風險評估後，若相關發行主體發生評級調整，部分機構或將考慮削減對應持倉。



報道提到，中國人民銀行暫未回覆尋求置評的傳真。



報道指出，內地信用評級標準偏寬、評級結果虛高等情況已持續多年，這些問題導致投資者難以區分主體真實信用資質，隨著監管針對評級行業的質量整頓近期開始提速，已出現多家企業選擇終止評級等情況。分析師指出，部分企業或為規避降級風險；本輪評級監管力度較強，後續信用利差有走擴壓力。



興業證券信用分析師姜丹在周日發布的研報中稱，「終止評級和評級下調，可能會影響債券交易、估值及再融資能力等」。



*上周至少20家內地企業終止相關評級*



上周《彭博》引述知情人士報道，人行推動境內評級機構遏制債券AAA評級過度集中的現象，債券發行定價與同期限國債的孳息率利差超過200個基點的發行人，可能面臨較高的失去AAA評級的風險。《彭博》根據中國貨幣網公告梳理顯示，上周已有至少20家內地企業終止相關評級，其中部分為AAA評級企業。



中信建投證券分析師曾羽、陳香燁撰寫的研究報告顯示，以債券發行票息與中國國債孳息率偏離值大於200基點作為錨定指標篩選，2025年及以後發行的「高偏離度AAA主體」債券存量規模約7065億元人民幣。



中國證券業協會數據顯示，截至今年一季度末，國內6000餘家信用債券發行人中，AAA評級主體佔比達27%，AA+評級佔比為32%。相比之下，根據《彭博》匯總的數據，美國存續公司債中獲得國際三大評級機構任何一家AAA評級的比例不足1%。

《經濟通通訊社29日專訊》