《中國要聞》工信部等八部門：到2030年建設5萬張工業5G專網

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工業和信息化部等八部門印發《關於推動工業互聯網高質量發展的實施意見》(以下簡稱《意見》)。目標到2030年，工業互聯網實現更廣範圍、更深程度、更高水平發展，推動實體經濟和數字經濟深度融合邁上新台階。新型基礎設施實現規模化部署，建設5萬張工業5G專網，標識解析服務企業範圍不斷拓展，打造5個左右具有國際影響力的綜合型平台，初步構建較為完備的工業數據基礎制度體系。



《意見》指出，融合應用實現207個工業中類全覆蓋，培育一批分級分類、特色鮮明的5G工廠，重點行業規上工業企業安全分類分級普及率達到80%。工業互聯網技術、標準、產品供給不斷完善，企業實力和跨界合作水平顯著提升，核心產業增加值突破2.5萬億元人民幣，成為新質生產力的重要組成。到2035年，建成全球領先的工業互聯網基礎設施體系和國際先進的技術產業體系，融合應用實現國民經濟重點行業領域廣泛深度覆蓋，全面形成對新型工業化的支撐能力。



*推動工業互聯網基礎設施和算力基礎設施同步建設*



《意見》提出，提升算力支撐水平。推動工業互聯網基礎設施和智算設施、超算設施等算力基礎設施一體規劃、同步建設。探索構建工業算力網絡體系，加強端邊雲多層級算力動態協同能力，滿足各類主體業務發展算網存用需求。依托一體化算力網，強化算力互聯互通，加強智能、邊緣算力匹配供給，增強對海量異構數據高速處理和深度加工能力，深度賦能工業領域大模型訓練、工業元宇宙實時交互等場景。

《經濟通通訊社30日專訊》