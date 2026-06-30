海納國際起訴一批神秘交易員，指其借中國整治跨境券商內幕信息獲利至少1億美元

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據《彭博》報道，總部位於美國賓夕法尼亞州的做市商海納國際集團，周一在紐約曼哈頓聯邦法院對100名身份不明的被告提起訴訟，稱當中大部分是涉嫌內幕交易的交易對手方。該公司稱，這些人利用中國政府上個月打擊跨境券商的相關內幕信息進行交易，獲利至少1億美元。公司尋求追回其認為因這宗涉嫌內幕交易案而損失的逾7000萬美元，並稱這可能是近來規模最大的內幕交易案之一。



海納國際表示，其中許多交易都是通過盈透證券以及中國打擊行動涉及的富途和Up Fintech Holdings Ltd。旗下老虎等帳戶進行的。海納國際正尋求法院凍結上述券商的特定帳戶，並批准向對方發出傳票。



海納國際的指控主要集中在北京5月22日宣布查處老虎等機構非法跨境展業的兩周前進行的20萬手短期看跌期權交易。有關查處由中國證監會、中國人民銀行、公安部等八個監管部門聯合發布。幾乎同一時間，監管部門還發布聲明，點名富途、老虎以及未上市的長橋，稱其在中國境內無牌照開展業務。富途和Up Fintech股價隨後大跌。



報道指，老虎、富途、盈透和中國證監會的代表均未立即回應置評請求。海納國際拒絕就訴訟置評。



海納國際在訴訟中指控多個帳戶進行「高風險、高回報交易」，旨在利用預期中的股價下跌獲利。例如，一名交易員買入在中國政府宣布相關消息後一周內，以每股102.45美元的價格賣出富途股票的期權，而該股此前的股價為124.58美元。



海納國際聲稱有「強有力的證據」表明，這些交易員利用重大非公開信息來精準把握交易時機。該公司表示，這些信息可能來自中國證券監管機構，也可能來自富途或老虎旗下TradeUP部門的人員。



海納國際在訴狀中表示，交易員總計購入1200萬美元的期權，獲利超過1億美元，回報率超過900%，「相比之下，Raj Rajaratnam臭名昭著的Galleon Management內幕交易案獲利也僅約5300萬美元」。Rajaratnam於2011年被定罪。

《經濟通通訊社30日專訊》