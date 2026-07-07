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AH股新聞

07/07/2026 17:39

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
兆易創新(603986)3614.44
寒武紀(688256)2889.51
中微公司(688012)2708.25
中國巨石(600176)2213.16
亨通光電(600487)2084.48
長電科技(600584)1750.25
海光信息(688041)1725.77
藥明康德(603259)1436.85
瀾起科技(688008)1399.21
生益科技(600183)1392.42

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)5726.45
新易盛(300502)4239.99
北方華創(002371)3062.06
東山精密(002384)2886.29
立訊精密(002475)2405.26
寧德時代(300750)2340.59
京東方A(000725)1935.69
滬電股份(002463)1639.70
深南電路(002916)1554.12
北京君正(300223)1468.79

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社7日專訊》

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