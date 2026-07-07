《神州金融》內地部分民營銀行重新上架3年期、5年期定期存款

繼中國銀行重新上架5年期大額存單後，部分民營銀行也開始恢復銷售中長期定期存款產品。富民銀行微信小程序今日顯示，目前該行3年期、5年期兩款定期存款產品已恢復在售，年化利率分別為2.15%、2.05%。值得注意的是，這距離該行公告停售2年期及以上定期存款僅過去半個月左右。



7月1日，中國銀行官網發布公告，正式推出2026年第一期個人大額存單，涵蓋1個月、3個月、6個月、1年、2年、3年、5年七大期限品種。由於目前市場上全國性商業銀行發行的長期限大額存單已難覓蹤影，此次國有大行率先重啟5年期大額存單發行，成為打破當前存款產品格局的標誌性動作，引發市場廣泛關注。



據內媒此前消息，5月以來，多家民營銀行宣布下架五年期、三年期定存產品。而據《21世紀經濟報道》不完全梳理，年內已有10家民營銀行發布了下調存款利率公告，單次下調利率在5至10個基點之間，其中中長期存款是利率下調的重點產品。業內人士分析，銀行業紛紛收縮中長期定存與高息大額存單，折射出了銀行業在低息環境下壓降高息負債的迫切性。

《經濟通通訊社7日專訊》