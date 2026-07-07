彭博：中證監稱密切關注海納國際有關內幕交易指控，強調有嚴格內部管理制度

據《彭博》引述中國證監會表示，正密切關注海納國際針對涉嫌內幕交易者提起的一宗訴訟。此前，這家美國做市商稱，監管官員可能捲入了相關交易。



海納國際宣稱，內幕交易者在5月份監管調查的消息前，借助做空富途控股和Up Fintech Holding Ltd。獲利。報道指，中證監通過郵件回應彭博關於海納國際有關內幕交易指控的提問時，未明確表示是否會在境內展開調查，但表示將保持密切關注，「並根據實際情況和監管協作約定做好相關工作」。



此前，海納國際在美國贏得一項法律請求，要求富途、Up Fintech和盈透證券凍結一批交易員的帳戶。這些交易員在中國政府打擊境外交易之前進行了期權押注。海納國際在申訴中稱，相關信息可能來自中國證券監管部門，或是富途或Up Fintech的僱員。



這宗訴訟凸顯出，往往由多個政府部門同時發布的中國大範圍監管行動可能擾動海外市場，並令跨國機構面臨損失。本周，城堡證券也表示，同樣是這宗涉嫌內幕交易計劃的受害者。



報道引述中證監強調，「中國證券監管等部門已建立了嚴格的內部管理制度」，海納國際有關訴訟所涉交易活動發生在美國市場，應遵守美國相關法律法規，由美國相關部門按照其法律法規規定，根據事實和證據作出判斷。



美國證券交易委員會正在調查海納國際的指控，不過其調查範圍暫不明確。該機構的調查也可能在未採取任何執法行動的情況下結束。美國司法部也在審查相關交易。



報道並引述富途的一位代表表示，公司已知悉法院訴訟程序，並正採取適當措施予以應對。Up Fintech暫未回應有關此案的置評請求。



上周《彭博》的報道指出，海納國際在紐約曼哈頓聯邦法院對100名身份不明的被告提起訴訟，指這些人利用中國政府5月打擊跨境券商的相關內幕信息進行交易，獲利至少1億美元。公司尋求追回其認為因這宗涉嫌內幕交易案而損失的逾7000萬美元，並指這可能是近來規模最大的內幕交易案之一。海納國際提到，其中許多交易都是通過盈透證券以及中國打擊行動涉及的富途和Up Fintech Holdings Ltd. 旗下老虎等帳戶進行。

《經濟通通訊社7日專訊》