《經濟通通訊社３１日專訊》華為正式發布２０２２年年度報告，去年收入增長０﹒９％，

達６４２３億元（人民幣．下同）；淨利潤下滑６８﹒７％，降至３５６億元的歷史低點。

華為首度披露了數字能源、智能汽車等多項業務收入。２０２２年，數字能源業務收入

５０８億元；華為雲業務實現收入４５３億元，智能汽車解決方案ＢＵ實現收入２１億元，

ＩＣＴ基礎設施業務收入３５４０億元，終端業務收入２１４５億元。

華為副董事長、ＣＦＯ孟晚舟表示，２０２２年淨利潤達到一個歷史低點，但總體經營業績

符合預期，財務狀況持續穩健。２０２２年末，華為的資產負債率為５８﹒９％，淨現金餘額

１７６３億人民幣，近萬億的總資產規模中，現金、短期投資、運營資產等高流動性資產構成了

資產的主體部分，財務狀況持續穩健，具有較強的韌性與彈性。２０２２年，研發費用總額為

１６１５億人民幣，研發費用率２５﹒１％，處歷史高位。

孟晚舟並在回答在場記者提問時表示，「隨著法官批准檢方的撤訴申請，我的個人案件（加

拿大引渡案）已經畫上了一個句號」。（ｄｗ）

