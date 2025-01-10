《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒３９％失三千二，半導體股逆市升

《經濟通通訊社１０日專訊》內地經濟疲軟，投資者對股市悲觀並湧向債券市場，導致人行

出手加碼調控債市，今早在Ａ股開市前公布決定本月起暫停開展公開市場國債買入操作，消息引

發流動性謹慎預期，債市直接承壓暴跌、離岸人民幣兌美元亦短線走高。



滬深股市早震盪調整，滬綜指半日跌０﹒３９％，收報３１９８﹒８３點，再失守三千二關

；深成指收跌０﹒６５％，創業板亦走軟０﹒５％。兩市半天成交額７３０６億元（人民幣．下

同），較上個交易日同時段成交回升３９６億元或近６％。



專家分析，人行暫停國債買入，有助於平衡國債市場供求關係，但不意味著市場流動性收緊

。預計下一步，人行將通過公開巿場操作、降低存款準備金率等方式，向市場注入短期和長期資

金，繼續維持市場流動性充裕。



從板塊來看，外圍打壓推動國產芯片自強，芯片半導體逆市衝高，寒武紀

（滬：６８８２５６）盤中續創歷史新高，長電科技（滬：６００５８４）半日漲７﹒４％，中

科飛測（滬：６８８３６１）升６﹒２％。外電報道稱，美國拜登政府計劃推出新的芯片出口限

制，以阻止中國等國家獲取先進技術。消息人士表示，拜登政府此舉旨在將ＡＩ研發集中於美國

盟友，並促使全球企業採納美國標準。



下跌方面，消費股再度調整，中百集團（深：０００７５９）跌超９％，居然智家

（深：０００７８５）上午收跌７﹒４％。另外電商股跌幅居前，半日挫近２％。市場監管總局

表示將抓緊完善平台規則、直播電商等方面的監管制度，著力打擊直播電商領域虛假營銷等行為

。（ｒｙ）

