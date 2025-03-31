《Ａ股行情》財政部發債支持國有行補充資本，滬指低開０﹒２４％

《經濟通通訊社３１日專訊》四大國有行中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）、以及郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）周日（３０日）分

別在上交所公布，擬向財政部等發行Ａ股集資，總集資規模不超過５２００億元（人民幣．下同

），用於增加核心一級資本，以更好地服務實體經濟。滬深股市今早仍然弱勢低開，滬綜指低開

０﹒２４％，報３３４３﹒３４點，深成指低開０﹒４５％，創業板指低開０﹒４９％。



財政部今日亦表示，將發行首批特別國債５０００億元人民幣，積極支持中行、建行、交行

、郵儲行補充核心一級資本。財政部指出，當前國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定

，撥備計提充足，主要監管指標均處於健康區間。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行

補充核心一級資本，有利於進一步鞏固提升銀行穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者

創造更大價值和帶來長期穩定回報，有利於銀行更好發揮服務實體經濟主力軍作用，為國民經濟

行穩致遠提供有力支撑。



根據公告，建行、中行、交行、郵儲銀行募資規模上限分別為１０５０億元、１６５０億元

、１２００億元、１３００億元；其中，建行、中行發行對象為財政部，交行發行對象為財政部

、中國煙草、雙維投資，郵儲銀行發行對象為財政部、中國移動集團、中國船舶集團。



另外，人民銀行今日進行１６６７億元７天期逆回購，公開市場有１３５０億元逆回購到期

，即今日淨投放３１７億元。本周公開市場將有１１８６８億元逆回購到期。周五（４日）恰逢

清明假期，到期資金順延至４月７日。（ｒｙ）

