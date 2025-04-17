《中國要聞》解決拖欠民企帳款問題，上海將政府違約納政務評價

《經濟通通訊社１７日專訊》上海新聞辦舉行發布會，介紹《新時代新征程促進民營經濟高

質量發展的若干措施》相關情況，提出著力解決拖欠民營企業帳款問題，包括兩項措施：一是持

續開展清理拖欠企業帳款專項行動。完善防範化解政府和國有企業拖欠中小企業帳款的長效機制

，對清理拖欠中小企業帳款情況加強審計監督。二是強化守信激勵和失信懲戒，將政府違約失信

情況納入政務誠信評價指標體系，探索信用修復集體救助機制等。



＊支持民營企業參與「兩重」「兩新」，拓寬融資渠道＊



《措施》加快完善民營企業投融資支持政策。一是支持民營企業擴大有效投資。引導民間資

本參與交通、能源、保障性租賃住房等領域項目建設和運營管理，支持民營企業參與綠色燃料、

循環經濟等綠色低碳轉型重點應用場景建設，建立民間投資重點項目庫。



二是支持民營企業參與「兩重」「兩新」。加強對民營企業參與「兩重」「兩新」的指導、

培訓、服務，研究制定相關配套政策，鼓勵民營企業用好科技創新和技術改造再貸款政策，可與

上海技術改造貸款貼息政策疊加同享等。



三是加大金融機構信貸投放力度。用好支持小微企業融資協調工作機制，推動融資服務中心

下沉至更多重點產業園區和街鎮，落實我市中小微企業信貸獎補政策，支持龍頭企業充分利用區

塊鏈技術完善供應鏈管理，鼓勵民營企業開展供應鏈票據業務，推動中小微企業政策性融資擔保

基金增量擴面，推進「商會批次貸」等。



四是拓寬民營企業融資渠道。加強上市輔導、法律服務等，鼓勵民營企業聚焦新質生產力強

鏈補鏈和傳統產業轉型升級開展並購重組，支持民營上市公司運用回購、股東增持等工具進行市

值管理，鼓勵政府投資基金、產業扶持資金等支持民間投資項目。（ｅｗ）

