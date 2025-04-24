《駐京專電》申長雨：加快建立人工智能等新領域知識產權保護規則

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家知識產權局局長申長雨表示，面向未

來，國家知識產權局將積極推動知識產權與人工智能共生演進、雙向賦能、融合發展。持續推進

人工智能相關知識產權制度創新，加快建立人工智能、大數據等新領域新業態知識產權保護規則

，為發展人工智能技術提供更加有力的法治保障。



此外，提高人工智能知識產權保護和運用水平，健全知識產權支撐關鍵核心技術攻關工作體

系，加大人工智能領域專利申請按需審查服務力度，做好相關發明專利分析預警和導航服務，指

導建設人工智能領域專利池，深入實施專利轉化運用專項行動，促進更多人工智能領域專利從實

驗室走向產業鏈，賦能相關產業發展。



＊加快推動《集成電路布圖設計保護條例》修改＊



申長雨又表示，在知識產權保護方面，持續加強知識產權法治保障。加快推動《商標法》新

一輪修改進程，著力從制度層面解決商標領域存在的惡意搶注、惡意無效、商標囤積等問題，保

障市場運行。緊扣行業訴求，加快推動《集成電路布圖設計保護條例》修改，更好適應超大規模

集成電路的發展需要。

