《駐京專電》申長雨：加快建立人工智能等新領域知識產權保護規則

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家知識產權局局長申長雨表示，面向未
來，國家知識產權局將積極推動知識產權與人工智能共生演進、雙向賦能、融合發展。持續推進
人工智能相關知識產權制度創新，加快建立人工智能、大數據等新領域新業態知識產權保護規則
，為發展人工智能技術提供更加有力的法治保障。
此外，提高人工智能知識產權保護和運用水平，健全知識產權支撐關鍵核心技術攻關工作體
系，加大人工智能領域專利申請按需審查服務力度，做好相關發明專利分析預警和導航服務，指
導建設人工智能領域專利池，深入實施專利轉化運用專項行動，促進更多人工智能領域專利從實
驗室走向產業鏈，賦能相關產業發展。
＊加快推動《集成電路布圖設計保護條例》修改＊
申長雨又表示，在知識產權保護方面，持續加強知識產權法治保障。加快推動《商標法》新
一輪修改進程，著力從制度層面解決商標領域存在的惡意搶注、惡意無效、商標囤積等問題，保
障市場運行。緊扣行業訴求，加快推動《集成電路布圖設計保護條例》修改，更好適應超大規模
集成電路的發展需要。
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