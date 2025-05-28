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AH股新聞

28/05/2025 18:02

《神州期貨》上期所擬允海外投資者全面參與交易，以外匯作保證金

　　《經濟通通訊社２８日專訊》上海期貨交易所昨（２７日）就上期所業務規則國際化草案公
開徵求意見，擬允許海外投資者全面參與上期所產品交易，並建議允許參與者將外匯作為人民幣
計價交易的抵押品。《彭博》認為，這意味著中國即將邁出開放其龐大大宗商品市場的史上最大
步伐，並指這一備受期待的舉措將起到多方面的作用，包括幫助中國實現長期以來的抱負－－更
直接地影響其經濟所依賴的進口大宗商品的價格，還將有助於提升人民幣作為在金融市場中挑戰
美元的國際貨幣的吸引力。
　
　　草案顯示，上期所業務規則國際化改造總體思路為：一是實現上期所平台國際化，全面引入
境外參與者，打通境外參與者參與期貨交易全流程。二是助力提升人民幣國際化程度，實行人民
幣計價，外匯作為保證金等制度。三是探索中國特色期貨監管制度和業務模式，完善交割制度，
為未來上期所品種國際化提供可借鑑可複製經驗。
　
　　草案並顯示，上期所規則國際化改造主要涉及制定、修訂３４項第二層級業務規則。改造的
主要內容中，在結算制度方面，草案提出建全人民幣計價、外匯作為保證金制度，增加分級結算
、委託結算制度，完善結算帳戶和資金往來管理制度。規則國際化改造確立人民幣作為上期所結
算幣種，增加外匯作為保證金的資產類型，明確強制換匯規定；完善分級結算內容，增加委託結
算制度；明確上期所、會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶期貨結算帳戶類型及其帳戶
資金往來相關管理規定。（ｓｌ）

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