《Ａ股行情》滬綜指半日收升１％重回三千四，金融股大漲

《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股市場早盤震盪走高，金融股發力，滬指重回３４００點上

方。滬綜指上午收升１％，報３４１５﹒４５點，深成指揚１﹒４５％，創業板指領漲

１﹒９４％。滬深兩市半日成交額９０４１億元（人民幣．下同），較上個交易日放量２３３５

億元或３５％。



中東地緣局勢明顯緩和，今日金融股集體走強，保險領漲行業板塊，中國人保

（滬：６０１３１９）上午升超４％，中國人壽（滬：６０１６２８）漲３﹒８％；券商板塊指

數升約２﹒６％，湘財股份（滬：６０００９５）、國盛金控（深：００２６７０）漲停。



美國總統特朗普稱伊朗和以色列之間已經達成停火協議，從而緩解了對該地區石油供應中斷

的擔憂，布蘭特原油期貨跌逾４％至每桶６８﹒３１美元。Ａ股油氣股亦大跌，中曼石油

（滬：６０３６１９）、准油股份（深：００２２０７）等跌停。



此外，汽車板塊上午收升２﹒６％，配件股漲幅居前。比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）近期對各間經銷商進行返利，每輛車返利６６６元。若以今年首五個月（

即售出逾１６０萬架車的數據）計算，是次返利規模已經超過１０億元。比亞迪Ａ漲２﹒２％。

（ｒｙ）

