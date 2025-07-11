《Ａ股動向》華大九天終止收購芯和半導體，芯和：不影響合作關係

《經濟通通訊社１１日專訊》國產ＥＤＡ龍頭企業－－華大九天（深：３０１２６９）對芯

和半導體的併購以失敗告終。據《證券時報》今日引述芯和半導體發言人回應稱，「很遺憾因為

交易核心條款未能達成一致，通過友好協商，雙方決定終止本次併購動議。」該人士說，「但這

個小插曲不會影響芯和半導體與華大九天長久以來的合作夥伴關係，我們依然非常看好雙方在技

術和業務方面的互補性，並期待為國內集成電路行業的共同客戶創造更多價值。」



華大九天今日收升１﹒６％，報１１０﹒４１元人民幣。



７月９日晚間，華大九天發布公告稱，公司原計劃收購芯和半導體１００％股份並募集配套

資金，由於交易各方未就核心條款達成一致，為維護公司及全體股東利益，決定終止本次重大資

產重組。３月中旬，華大九天首次披露擬收購芯和半導體事項，並於３月３１日發布收購預案。



資料顯示，華大九天成立於２００９年，脫胎於中國華大集成電路設計集團，是國內唯一實

現模擬電路設計全流程覆蓋的ＥＤＡ企業，在國產ＥＤＡ企業中，市佔率保持在５０％以上。



芯和半導體成立於２０１９年，總部位於上海浦東張江，是國內較早專注於ＥＤＡ工具研發

的本土企業。值得一提的是，就在２月初，芯和半導體剛剛啟動ＩＰＯ。有業內人士分析，當下

行業上市潮迭起，隨著華大九天此次重大資產重組的戛然而止，芯和半導體未來或將集中資源全

力推進獨立ＩＰＯ進程。（ｊｑ）

