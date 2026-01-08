《中國要聞》國務院批准中國石化與中國航油實施重組

據國資委網站信息顯示，經報國務院批准，中國石油化工集團有限公司與中國航空油料集團有限公司實施重組。
《經濟通通訊社8日專訊》
08/01/2026 18:11
