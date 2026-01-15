  • 會員
AH股新聞

15/01/2026 16:34

東亞：今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 東亞銀行上調恒指2026年目標至30800點
▷ 首季看好內地人工智能及智能駕駛板塊
▷ 滬深300指數2026年目標設為5080點

　　東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰表示，截至1月7日，恒指未來12個月預測市盈率達11.7倍，接近過去10年平均高一個標準差的水平，估值不算便宜，但在港美利率處於下行周期、中美緊張局勢暫緩，而且憧憬國策續加碼支持以AI為首的創科產業發展，在港上市的權重科技股料可享受較高估值溢價。上調恒指目標預測市盈率水平到13.1倍，給予恒生指數2026年目標30800點。

　　他預期，恒生指數成份股去年第四季盈利仍面臨挑戰，惟2026年有望迎來可觀復甦，故將2025年恒指每股盈利預測下調至2080港元，另最新預測2026年恒指每股盈利按年增長13%至2350港元。

*滬深300指數2026年目標為5080點*

　　他指出，滬深300指數的2026年每股盈利預測為328人民幣，即按年增長16%；另給予測市盈率目標15.5倍，設定滬深300指數2026年目標為5080點。

　　報告提及，首季較看好內地人工智能、智能駕駛和人形機器人供應鏈、高端工業、服務娛樂消費、中資電訊、本港地產收租及交通運輸等細分板塊。

　　他表示，中央政府料續推進「反內捲」及行業產能優化政策，可望扭轉PPI通縮困局，有助中國工業企業利潤率穩步復甦。今年預期盈利恢復較佳之舊經濟行業包括：化工、新能源發電設備、碳酸鋰、水泥。

　　他續指，隨著「反內捲」措施落地，今年電商平台企業之非理性價格戰該可收斂，預期2026下半年盈利在同比低基數下可望錄得強勁反彈，料帶動恒生科技指數全年每股盈利重拾逾30%增長。預期2026年盈利增速較快之Al細分板塊：半導體；智駕主題；AI雲+大模型開發。
《經濟通通訊社15日專訊》

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

