中石化(00386)：李永林辭去執行董事、董事會戰略委員會委員及高級副總裁職務

中國石油化工股份(00386)(滬:600028)公布，於今日收到李永林的辭職報告，李永林因工作調整辭去中國石化執行董事、董事會戰略委員會委員及高級副總裁職務。
《經濟通通訊社13日專訊》
13/02/2026 18:37
IPON