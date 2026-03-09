《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2592.46
|工業富聯
|(601138)
|2013.90
|佰維存儲
|(688525)
|1646.73
|中國平安
|(601318)
|1545.92
|國電南瑞
|(600406)
|1485.36
|兆易創新
|(603986)
|1479.15
|貴州茅台
|(600519)
|1313.01
|瀾起科技
|(688008)
|1207.94
|長江電力
|(600900)
|1203.91
|寒武紀
|(688256)
|1169.17
|寧德時代
|(300750)
|4317.06
|新易盛
|(300502)
|3114.05
|中際旭創
|(300308)
|2707.12
|陽光電源
|(300274)
|2688.29
|東山精密
|(002384)
|2378.82
|天孚通信
|(300394)
|2351.53
|華工科技
|(000988)
|2065.51
|網宿科技
|(300017)
|1273.91
|滬電股份
|(002463)
|1262.58
|北方華創
|(002371)
|1255.04
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社9日專訊》
