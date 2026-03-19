《神州金融》張劍穎獲監管核准升任平安資管總經理

據《上海證券報》從業內獲悉，張劍穎正式獲監管核准升任平安資管總經理，此前該崗位已空缺近11個月。業內人士透露，對於張劍穎此次提拔，中國平安(02318)(滬:601318)內外部並不意外。



平安資管官網顯示，張劍穎本科畢業於復旦大學管理信息系統專業，碩士畢業於新加坡南洋理工大學金融工程專業，先後任職於多家境內外知名金融機構。2006年9月加入平安資管，先後任業務發展部總經理、第三方資管事業部總經理、公司總經理助理，自2019年11月起出任平安資管副總經理，擁有超過20年的金融從業經驗。



報道指，此次平安資管任命新總經理人選後，將形成「董事長黃勇+總經理張劍穎」的搭檔模式，兩人均為資深「平安人」，是一種穩健又充滿期待的組合。報道又引述一位接近中國平安人士的說法稱，張劍穎在分管固收投資板塊期間，通過一系列改革舉措，重塑了平安資管固收投資能力與隊伍，並幾次精準前瞻判斷及果斷出手，為大體量的保險資金把握住了固收投資的關鍵機會。



中國平安股價隨市跌，A股現跌1.86%，報60.74元人民幣；H股挫2.84%。

《經濟通通訊社19日專訊》