《神州金融》上海2月人民幣貸款增加103億元，存款減少1880億元

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▷ 住戶部門貸款減219億，企事業單位貸款增339億
▷ 人民幣存款減1880億，住戶存款增803億，非金融企業存款減3451億
今日，中國人民銀行上海總部公布的2月上海貨幣信貸運行情況顯示，2月上海人民幣貸款增加103億元(人民幣．下同)，同比多增235億元。人民幣貸款餘額12.7萬億元，同比增長6.4%，增速比上月末高0.2個百分點。
從結構上看，2月上海住戶部門人民幣貸款少增，企(事)業單位貸款增加339億元。具體來說，分部門看，住戶部門貸款減少219億元，其中，短期貸款減少149億元，中長期貸款減少70億元；企(事)業單位貸款增加339億元，其中，短期貸款增加174億元，中長期貸款增加156億元，票據融資增加1億元；非銀行業金融機構貸款增加19億元。外幣貸款減少2億美元，同比多減2億美元。
對公貸款方面，2月，上海人民幣境內企(事)業單位固定資產貸款、貿易融資、經營貸款、融資租賃和票據融資分別增加192億元、80億元、78億元、9億元和1億元，同比分別多增193億元、26億元、144億元、52億元和77億元；並購貸款減少20億元，同比多減47億元。
*2月上海人民幣存款同比多減3896億元*
存款方面，2月上海人民幣存款減少1880億元，同比多減3896億元，住戶存款同比多增。其中，住戶存款增加803億元，同比多增747億元；非金融企業存款減少3451億元，同比多減2325億元；財政性存款減少148億元，同比多減367億元；非銀行業金融機構存款增加1116億元，同比少增1497億元。外幣存款增加18億美元，同比少增28億美元。
個人存款方面，2月上海人民幣個人存款中活期存款和大額存單分別增加419億元和96億元，同比分別多增937億元和142億元；定期存款增加374億元，同比少增408億元；通知存款和結構性存款分別減少52億元和13億元，同比分別少減103億元和11億元。
《經濟通通訊社20日專訊》
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